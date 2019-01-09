احتفالات في كركوك برفع علم كوردستان

خرج الالاف من الكورد في شوارع كركوك مساء اليوم الثلاثاء في احتفالات بمناسبة اعادة رفع علم كوردستان في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

و وسط اهازيج وافراح وعلى وقع انغام الدبكة الكوردية احتفل المئات قرب قلعة كركوك الاثرية من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين وهم يحملون علم كوردستان.

وقال مراسل شفق ان الاحياء والمناطق ذات الغالبية الكوردية في المحافظة عمتها الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة وقد خرجوا الى الشوارع يهتفون باسم البيشمركة وكوردستان.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعاد رفع علم كوردستان على مقاره في كركوك بعد ان اقدمت الحكومة الاتحادية على انزاله من المناطق المتنازع عليها على خلفية احداث 16 اكتوبر/ تشرين الاول عام 2017.