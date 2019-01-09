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الأمن الوطني يبحث تحركات داعش غربي العراق

عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعه الاسبوعي الاول في العام ٢٠١٩ برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي .

وبحث المجلس جهود تأمين الحدود العراقية السورية، ونتائج المباحثات المشتركة مع الجانب السوري، والاجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز القدرات والاستعدادات العراقية اللازمة .

وناقش مجلس الامن الوطني جهود نقل الملف الامني من وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية، كما اجرى تقييما لتحركات بقايا داعش في محافظة الانبار .

كما بحث الاجتماع عددا من القضايا الامنية المطروحة في جدول اعماله والمستجدة واتخذ التوصيات اللازمة بشأنها .

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