الأُسود ينتزعون فوزاً ثميناً من فيتنام في كأس آسيا

بغداد / المدى

حقق منتخبنا الوطني لكرة القدم فوزاً ثميناً على نظيرة الفيتنامي بنتيجة (3-2) في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ختام منافسات الجولة الاولى من الدور الاول لحساب المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس آسيا 2019 الجارية حالياً حتى اليوم الاول من شهر شباط المقبل.

وسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة حتى الدقيقة 24 التي شهدت تسجيل هدف التقدم للمنتخب الفيتنامي عن طريق مدافع منتخبنا الوطني علي فائز عطية الذي سجل الهدف بطريق الخطأ في مرمى الحارس جلال حسن، وسرعان ما تمكن المهاجم مهند علي كاظم من تسجيل هدف التعادل لمنتخبنا في الدقيقة 35 ليلجأ بعد ذلك المدرب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش بإجراء التبديل الاول حيث أدخل صانع الالعاب بشار رسن بدلاً من المدافع فرانس بطرس ضياء في الدقيقة 37 من أجل فرض مزيد من الضغوط على مرمى المنتخب الفيتنامي أملاً في تسجيل هدف التقدم الثاني لمنتخبنا. وساهمت الأخطاء الدفاعية في السماح للمهاجم كونغ فيونيغ نغرين في إحراز الهدف الثاني لمنتخبه بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس جلال حسن إثر تسديده من نغوين ترونغ هوانغ، منهياً الشوط الاول بتقدم فيتنام بهدفين مقابل هدف واحد لمنتخبنا.

وساهمت التوجيهات التي تم إعطاؤها للاعبي منتخبنا الوطني خلال فترة استراحة الشوطين من المدرب كاتانيتش في فرض سيطرة واضحة لمنتخبنا منذ بداية الشوط الثاني طمعاً في تسجيل هدف التعادل الثاني الذي تحقق عن طريق اللاعب همام طارق في الدقيقة 60 بعد نزوله بديلاً لزميله أسامة رشيد في الدقيقة 58 واستمر لاعبونا في شنّ الهجمات على مرمى الحارس الفيتنامي دانغ فان لم من أجل تسجيل هدف ثالث في الدقائق المتبقية من المباراة حيث تم إشراك المدافع علاء علي مهاوي في الدقيقة 78 بدلاً من وليد سالم.وتمكن المدافع علي عدنان في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من إحراز الهدف الثالث عبر ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الفيتنامي دانغ فان لم لتعلن فرحة عراقية على مصطبة الاحتياط شارك فيها الملاكان التدريبي والإداري واللاعبون إلى جانب إطلاق الأهازيج من قبل الجماهير العراقية التي احتشدت على مدرجات ملعب مدينة زايد الرياضية.واستمر الحال كما هو عليه في الدقائق الثلاث الإضافية ليطلق الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم صافرته معلناً انتهاء المباراة لصالح منتخبنا بنتيجة (3-2) ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن المنتخب الإيراني المتصدر. فيما حلّ المنتخب الفيتنامي في المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، يليه في المركز الأخير المنتخب اليمني في ختام منافسات الجولة الاولى من الدور الاول للمجموعة الرابعة.

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