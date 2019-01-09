التخطيط تتعهد باستراتيجية تنهي ملف النزوح خلال ٢٠١٩

أعلن وزير التخطيط نوري الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بملف النزوح، مؤكداً على أن العام الحالي سيشهد اغلاق ملف النازحين في العراق، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الشأن محلياً ودولياً.

وبحث الوزير مع جيرارد ويت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة والوفد المرافق له، استمرار جهود إعادة الاستقرار، لإعادة نحو مليون نازح إلى مناطقهم المحررة، وذلك بعد تسجيل عودة ٤ مليون مواطن عادوا بالفعل إلى مناطقهم بحسب بيانات وزارة التخطيط.

وشدّد الدليمي خلال اللقاء على أهمية زيادة الدعم الدولي لإنهاء مأساة النازحين في العراق، وتقديم كافة الدعم الممكن للحكومات المحلية لدعم إعادة الاستقرار في المناطق المحررة، مؤكدا أهمية تأمين متطلبات الحياة الاساسية، لاسيما في مجال الخدمات، وتحقيق الاستقرار الامني وتوفير فرص العمل.