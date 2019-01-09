التقرير الأسبوعي من العصر للوساطة المالية: عوامل متعددة للاقتصاد الكلي تدعم ارتفاع أسعار الذهب

لأول مرة منذ سنوات

شهد الزوج بعض الضغط الهبوطي بسبب البيانات الأمريكية للوظائف خارج القطاع الزراعي التي جاءت أفضل من المتوقع بالإضافة إلى بيانات النتائج الكلية لمنطقة اليوروالتي جاءت أسوأ من المتوقع. أشار تقرير العصر للوساطة المالية أنه لا يزال السوق يتلقى تأثيرات إيجابية من تخفيف السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني؛ الأمر الذي يدعمه المزيد من المشاعر الإيجابية المحيطة بآمال المستثمرين في تحقيق نتائج إيجابية في محادثات التجارةالأمريكية؛ تلك التي تشهد أول مواجهة مباشرة بين الرئيسين ترامب وتشي جينج بينج بعد اتفاقهما الشهر الماضي خلال أعمال قمة العشرين؛ الاتفاق الذي اقتضى تعليقًا لمدة 90 يومًا لحرب التعريفات الجمركية الدائرة بينهما.

يستمر الذهب في الارتفاع منذ نهاية عام 2018، مع ارتفاع سعره سريعًا ليصل إلى أعلى مستوى في يونيو (1309 دولارًا)، وتحافظ ظروف السوق الحالية على الأهداف العلياعلى الرادار، حيث يستمر المعدن النفيس في سلسلة تزايد الارتفاعات والانخفاضات عن الأسبوع الماضي. يبدو أن ضعف التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي تحفز الاتجاه نحو الأمان حيث لا تزال أسعار الأسهم العالمية متأثرة بشدة. حسب تقرير العصر للوساطة المالية توجد عوامل متعددةللاقتصاد الكلي تدعم ارتفاع أسعار الذهب لأول مرة منذ سنوات؛ ومنها: عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية والحرب التجارية مع الصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأخيرًا تباطؤ النمو العالمي.

بينما يواصل متداولو النفط مراقبة التطورات في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ استحوذت مستويات الإمدادات أيضًا على اهتمام السوق بعد ظهور علاماتانخفاضها الأسبوع الماضي. حيث خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنتاج النفط الخام في ديسمبر وفقًا لما أظهره مسح أجرته وكالة رويترز، كما أفاد معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل….(التقرير المفصل في الملف المرفق).