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الحشد يعلن القبض على مدبر تفجير تكريت

اعلن الحشد الشعبي يوم الاربعاء عن القاء القبض على مدبر التفجير الذي استهدف سيطرة الأقواس في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان اليوم، إن قوة من الحشد الشعبي وبالتعاون مع استخبارات عمليات صلاح الدين ألقت القبض على مدبر تفجير وقع، في سيطرة الاقواس في تكريت.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت عن مقتل ما لا يقل عن شخصين واصابة اخرين بجروح جراء التفجير الذي وقع في مدينة تكريت يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر في بيان اليوم، ان شخصين قتلا فيما اصيب ستة اخرين بجروح بتفجير العجلة المفخخة عند احد مداخل تكريت.

وكان مركز الاعلام الامني قد افاد يوم الثلاثاء بوقوع تفجير في مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين.

وقال المركز في بيان اليوم، ان “اعتداء إرهابيا وقع بواسطة عجلة مفخخة في سيطرة الاقواس بمدينة تكريت”.

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