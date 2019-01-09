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الحكومة الاسرائيلية ترحب بالوفود القادمة من العراق

عبرت الحكومة الاسرائيلية يوم الثلاثاء عن ترحيبها بزيارة الوفد العراقية لها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية عمنوئيل ناحشون في تغريدة نشرها على “تويتر”، ان “اسرائيل، حكومةً وشعباً، تُرحب بالوفود القادمة من الدول العربية والعراق”

وكانت الحكومة الاسرائيلية قد اعلنت مؤخرا ان ثلاثة وفود سياسية عراقية قد زارت اسرائيل منذ عدة اسابيع.

وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “ثلاثة وفود زارت اسرائيل خلال العام الاخير بصفة غير رسمية”.

و اوضحت الوزارة ان تلك الوفود “ضمت شخصيات شيعية وسنية وزعماء محليين لهم تأثير بالعراق”، مشيرة الى ان هذه الشخصيات “قد زارت متحف (ياد فاشيم) لتخليد المحرقة”.

وتابعت الوزارة ان الوفود “اجتمعت ببعض الاكاديميين والمسؤولين الاسرائيليين”، لافتة الى ان الوفود 15 عضوا، معلنة دعمها هذه المبادرة.

وكان عضو هياة رئاسة مجلس النواب حسن الكعبي قد طالب يوم الاثنين وزارة الخارجية بالتحقيق بما ورد في وسائل اعلام غربية واسرائيلية بشان زيارة ثلاث وفود عراقية الى اسرائيل .

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