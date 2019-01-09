الحلبوسي يقترح على امريكا امرا للـ”قضاء” على اسباب ظهور داعش

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعدد من نواب لجنة العلاقات الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، وتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، فانه أكد حرص العراق على المضي بمرحلة البناء والإعمار بعد الانتهاء من حقبة تنظيم داعش الإرهابي.

وبين الحلبوسي ضرورة دعم المجتمع الدولي ودول الإقليم والجوار العربي في ملف إعادة الإعمار والاستثمار في العراق الذي خاض حربا ضد الإرهاب نيابة عن العالم جميعا، مشيدا بدعم التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب، واستمرار الجهود للقضاء على الخلايا النائمة لهذا التنظيم المتطرف.

ودعا الشركات العالمية الكبيرة إلى تفعيل تواجدها في العراق وتوسيع نشاطها الاستثماري، مؤكدا ضرورة القضاء على أسباب ظهور داعش في البلاد من خلال إنهاء البطالة وتوفير الخدمات.

كما بين رئيس مجلس النواب أن العراق حريص على أن يكون نقطة التقاء بين الدول، وأن تكون علاقاته منفتحة ومتوازية مع دول الجوار والإقليم ضمن مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار والمصالح المتبادلة.

من جانبه أبدى بومبيو حرص بلاده على استقرار العراق بوصفه مركز قوة في المنطقة، مؤكدا مشاركة الشركات الأميركية في جهود الإعمار، واستمرار دعم الحكومة العراقية.