الرئيس العراقي يزور قطر لاطلاق خط ملاحي بين “حمد” و”ام قصر”

اعلنت قطر بدء استعداداتها لاستقبال الرئيس العراقي برهم صالح، وتزينت العاصمة الدوحة بأعلام العراق.

ويزور الرئيس صالح قطر، يوم الخميس المقبل، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وكبار المسؤولين في الدولة.

بدوره، ذكر الإعلامي القطري جابر الحرمي في تغريدة له على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أن “زيارة الرئيس العراقي سيتخللها الإعلان عن خط ملاحي جديد بين ميناء حمد في قطر وأم قصر العراقي، والذي سيساهم في نقل بضائع كل من الأردن والكويت وتركيا وإيران عبر الأراضي العراقية إلى قطر”.

يأتي ذلك، في وقت كشف “وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم أن دولة قطر عرضت على العراق “مشروع ترانزيت” لنقل البضائع من تركيا إليها مرورا بميناء أم قصر في محافظة البصرة”.

وأضاف الحكيم، خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل االاعلام المحلية، أن “قطر مستعدة للعمل مع العراق، ودعمه في مجالات إعادة الإعمار والاستثمار، مبينا أنه سيبحث هذه القضايا في زيارة قادمة لقطر”.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار العراق، في زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي إلى بغداد بعد تولي عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء في البلاد. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب حينها، إن “الضيف القطري أجرى مباحثات مع الرئاسات الثلاث بشأن تعزيز التعاون بين البلدين، وتأكيد دعم الدوحة للحكومة العراقية الجديدة”.