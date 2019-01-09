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السلطات تقبض على مسافر ايراني بحوزته جواز سويسري مزور بمطار دولي بالعراق

افادت هيأة المنافذ الحدودية يوم الاربعاء بإحالة مسافر ايراني للقضاء بحوزته “جواز سويسري مزور” في مطار النجف الدولي.

واوضح بيان صادر عن الهيأة ان ذلك المسافر الايراني “كان يروم السفر الى قطر (ترانزيت ) سويسرا وعلى متن الخطوط الجوية القطرية”.

واضاف البيان انه بعد تدقيق الجواز في مختبر فحص الوثائق وتحليل البيانات والمقارنة تبين أن “الجواز غير عائد للمسافر” .

ونوه البيان الى انه تم القبض عليه من قبل شعبة البحث والتحري بالتعاون مع مكتب جوازات المنفذ، مردفا بالقول انه تمت إحالته الى مركز شرطة مطار النجف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهِ.

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