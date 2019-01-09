الشيوعيون يحتفون بعيد الجيش العراقي

هنأوا الجنود ووزعوا عليهم الورود

نظم الشيوعيون العراقيون في بغداد والمحافظات العديد من النشاطات الجماهيرية في مناسبة عيد الجيش العراقي 6 كانون الثاني.

وزارت وفود من منظمات الحزب عددا من المقرات العسكرية والسيطرات الأمنية المرابطة في الشوارع، وهنأت الضباط والجنود ووزعت عليهم الحلوى والورود.

في المحمودية

لجنة شاكر محمود الأساسية للحزب في قضاء المحمودية جنوبي بغداد، شكلت في المناسبة وفدا قام بزيارة مقر “الفرقة 17” للجيش، الكائن في القضاء.

وهنأ الوفد الضباط والمنتسبين، ووزع عليهم الورود والحلوى.

فيما أعرب القائمون على المقر، من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم إلى الشيوعيين على مبادرتهم.

في مدينة الشعب

أما في مدينة الشعب ببغداد، فقد أقامت هيئة شعلان الخزرجي الشبابية التابعة إلى اللجنة المحلية للحزب في الرصافة الثالثة، أمسية في المناسبة على أحدى مقاهي المدينة، حضرها جمع من المواطنين.

وعرضت الهيئة خلال الأمسية فيلما وثائقيا يستعرض بطولات الجيش العراقي وهو يقوم بعمليات تطهير الموصل من دنس الإرهاب الداعشي. ويظهر الفيلم بسالة الضباط

والجنود في قتالهم الإرهابيين، وتسابقهم على رفع علم العراق وتمزيق الرايات الداعشية السوداء.

في الحلة

اللجنة المحلية للحزب في محافظة بابل شكلت بالتعاون مع فرع اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في المحافظة وفدا قام بزيارة العديد من قواطع الجيش ومقراته.

وهنأ الوفد الذي يتقدمه عضو مجلس محافظة بابل الرفيق عقيل الربيعي، الضباط والجنود في المناسبة، ووزع عليهم الأعلام العراقية والحلوى، مثمنا تضحياتهم الكبيرة وإخلاصهم لوطنهم وشعبهم.

واستذكر الوفد شهداء الجيش وجرحاه، معربا عن دعم الحزب الكامل للقوات المسلحة في حربها العادلة ضد الإرهاب.

في كربلاء

وفي السياق ذاته، زار وفد من اللجنة المحلية للحزب في محافظة كربلاء، مقر قيادة عمليات الفرات الأوسط للجيش العراقي.

وهنأ الوفد الذي تقدمه سكرتير اللجنة المحلية الرفيق سلام القريني، الضباط والجنود في المناسبة، وقدم لهم باقات زهور.

وكان في استقبال الوفد قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس رحيمة، ونائبه اللواء الركن علي الهاشمي.

وتبادل الطرفان الحديث حول مآثر الجيش وبطولاته، ودوره في حفظ أمن البلد واستقراره، وتطهير الأرض من الإرهاب.