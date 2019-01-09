العبادي يعلن وجود بوادر لسيطرة “مافيات ومجاميع مسلحة” على مقدرات الدولة العراقية

ذكر زعيم ائتلاف “النصر” رئيس الحكومة الاتحادية السابق يوم الثلاثاء ان هناك “بوادر” لسيطرة ما اسماها “مافيات الفساد والمجاميع المسلحة” على مقدرات الدولة العراقية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع نواب “سائرون” و”النصر بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي.

وحذر العبادي في بيان صادر عن مكتبه من “سيطرة مافيات الفساد والمجاميع المسلحة على مقدرات الدولة”، لافتا الى “وجود بوادر لهذا الامر”.

ودعا الى “الوضوح مع المواطنين وان تكون الحلول صريحة من اجل بناء الدولة على اسس سليمة”.

من جهته قال نصار الربيعي “لا يوجد عمل ينجح دون خلق بيئة قانونية سليمة” مشيرا الى ان “الدولة يجب ان تكون قوية ومسيطرة على منافذ الفساد”.