القاضي الاول لمحكمة صدام يوضح حقيقة ترشيحه لمنصب وزير العدل بالحكومة العراقية

كشف القاضي رزكار امين عضو محكمة التمييز في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء عن وجود معلومات تفيد بتقديمه كمرشح “تسوية” من قبل رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي الى الحزبين الرئيسين في الاقليم الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال امين وهو أول رئيس للمحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي السابق لصدام حسين في تصريح انه “لم يتم تبلغي رسميا بشأن ترشيحي للمنصب المذكور”.

واضاف “صحيح انني قدمت سيرتي الذاتية الى رئيس مجلس الوزراء لشغل منصب في الحكومة الاتحادية الحالية ضمن مجال تخصصي خدمة للبلد”.

وبين امين ان “هناك معلومات تفيد بتقديمي من قبل السيد عادل عبد المهدي كمرشح تسوية لوزارة العدل”.

وتابع بالقول انه “في كل الاحوال الكملة الفصل لمجلس النواب العراقي في موضوع التصويت عليّ في حال تقديمي كمرشح لوزارة العدل”، مردفا بالقول “علينا ألّا نسبق الاحداث”.