القوات الامنية تفرق احتفالات الكورد في كركوك وتنزل اعلاما رفعوها

فرقت القوات الامنية العراقية ليلة الثلاثاء على الاربعاء احتفالات خرج بها الكورد في محافظة كركوك وخاصة انصار الاتحاد الوطني الكوردستاني بمناسبة اعادة رفع علم كوردستان على مقر ذلك الحزب.

وذكر مصدر امني مسؤول اليوم الاربعاء ان “قوة من فوج صلاح الدين لجهاز مكافحة الاٍرهاب وفوج سوات ومفارز الاجهزة الامنية الاتحادية شرعت بالتحرك داخل مدينة كركوك تجاه المناطق التي تتحرك فيها مجاميع الشباب التي ترفع علم كوردستان مع فعاليات استفزازية لأجل فرض القانون بشكل كامل”.

ونوه المصدر الى انه “تم تفريق المحتفلين من قبل فوج صلاح الدين وانزال الاعلام في القلعة ورحيماواه والشورجة”.

وخرج الالاف من الكورد في شوارع كركوك مساء يوم الثلاثاء على الاربعاء في احتفالات بمناسبة اعادة رفع علم كوردستان في المحافظة المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

و وسط اهازيج وافراح وعلى وقع انغام الدبكة الكوردية احتفل المئات قرب قلعة كركوك الاثرية من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين وهم يحملون علم كوردستان.

وقال مراسل شفق ان الاحياء والمناطق ذات الغالبية الكوردية في المحافظة عمتها الابتهاج والفرحة بهذه المناسبة وقد خرجوا الى الشوارع يهتفون باسم البيشمركة وكوردستان.

وكان الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعاد رفع علم كوردستان على مقاره في كركوك بعد ان اقدمت الحكومة الاتحادية على انزاله من المناطق المتنازع عليها على خلفية احداث 16 اكتوبر/ تشرين الاول عام 2017.