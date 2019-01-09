المالية النيابية تحذر كوردستان من عواقب اتفاق مزعوم مع عبد المهدي

حذر عضو كوردي في اللجنة المالية النيابية، اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، من بيع النفط بشكل مستقل، منوها الى أن بغداد لن ترضى بهذا التصرف وسينتج عن ذلك عدم ارسال الرواتب الى الاقليم.

وكتب عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي النائب احمد حاجي رشيد منشورا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه ان “هناك معلومات تفيد بنية اقليم كوردستان بيع نفط بشكل مستقل وهو بانتظار ان تقوم بغداد بارسال رواتب موظفيه”، مبينا انه “اذا كانت تلك المعلومات دقيقة فانه لن يسمح لبغداد بارسال الرواتب الى الاقليم”.

واضاف حاجي رشيد انه “تم التطرق داخل اللجنة المالية الى اتفاق بين اقليم كوردستان ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي”، موضحا ان “عددا من النواب اكدوا ان الاتفاق ابرم على اساس ان الاقليم يقوم ببيع نفطه وينتظر ان تقوم بغداد بارسال 454 مليار دينار لرواتب موظفيه، بالاضافة الى 67 مليار دينار لقوات البيشمركة”.

واستدرك ان “الحديث يدور الان عن انه اذا لم يقم الاقليم بتسليم نفطه، فانه لن يتم السماح لرئيس الحكومة العراقية بارسال اي مبلغ الى الاقليم”.

وحذر حاجي رشيد من ان “هذا الامر سيكون وقعه صعبا على الاقليم في حالة انخفاض اسعار النفط، واذا شاع هذا الامر في وسائل الاعلام فان عادل عبد المهدي سيتعرض للمسائلة”، منوها الى ان “من الضروري على الاقليم ان يكون قد درس هذا الموضوع بشكل دقيق قبل الاقدام عليه”.