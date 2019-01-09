المنبر العراقي يهنى بعيد الشرطة العراقية ويدعو لاختيار الوزراء الامنيين وفق معايير الخبرة والكفاءة والنزاهة

يتقدم المنبر العراقي بأحر التهاني وعظيم التبريكات الى قادة وضباط ومنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة حلول الذكرى السابعة والتسعين لعيد تأسيس الشرطة العراقية .

ان معاني الفخر والاشادة تقف عاجزة امام بطولات رجال الشرطة العراقية، الذين سطّروا مع اخوانهم من قوات الجيش العراقي الباسل اروع ملاحم البطولة في التصدي لاعتى قوى التطرف والارهاب وحفظ الامن والاستقرار رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها .

وبهذه المناسبة ندعو القيادات السياسية الى تحمل مسؤولياتها واختيار الوزراء الأمنيين وفق معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة، وتحكيم مصلحة الوطن والمواطن على ما دونها من مصالح خاصة .

تحية فخر وعز لشرطتنا العراقية البطلة والتي لم تحِد يوماً عن دروب الشرف والتضحية والوفاء، والرحمة والغفران وجنة الرضوان لشهدائنا الأبرار ..

وكل عام وشعبنا والشرطة العراقية بخير وأمان وسلام .

المنبر العراقي

9 كانون الثاني 2019

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