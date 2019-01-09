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بومبيو يجتمع مع نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني باربيل

اجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ومستشار امن الاقليم مسرور بارزاني بشكل منفصل مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي وصل اربيل عصر اليوم.
وكان بومبيو اجتمع فور وصوله اربيل مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.
ووصل بومبيو بشكل مفاجئ صباح اليوم الى بغداد واجتمع مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

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