تفاصيل اجتماع مسرور بارزاني مع بومبيو

كشف مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، تفاصيل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مدينة أربيل عاضمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب مسرور بارزاني “استقبل مسرور بارزاني اليوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أربيل، وناقش الجانبان مجموعة من القضايا ذات الأهمية الثنائية، بما في ذلك التطورات في العراق وسوريا والمنطقة”.

وتابع البيان “كما ناقشا المرحلة التالية من العلاقة بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، واقترح بارزاني مذكرة تفاهم جديدة، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي والأمني وهذا يتماشى مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكي – العراقي”.

واضاف “كما استعرضا التقدم في المحادثات بين أربيل وبغداد، ورحب بارزاني في الاجتماع، بالتزام الوزير بومبيو بنجاح إقليم كوردستان والعراق، وأعرب كلاهما عن الدعم المستمر لحملة مكافحة داعش”، مشيرا الى ان “الآليات المبينة في الدستور يمكن أن تحل النزاعات، بما في ذلك الميزانية”، حسب البيان.