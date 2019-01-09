حوار مع ملكة جمال العرب

تتمنى عودة السلام لسوريا

ملكة جمال العرب : لن اكون ممثلة سينمائية وقريبا سأنظم لإدارة الاعمال

اربيل /علي كاظم تكليف

حلمت بعرض الأزياء والشهرة ولكنها لم تتوقع يوما أن تأخذها الدروب لتتوج ملكة لجمال العرب في حفل تتويج ملكة جمال العرب وأوروبا الذي أقامته مؤسسة «Beirut Golden»، ونادي «Lions» تيا الكردي الفتاة العشرينية التي دخلت عروض الأزياء بعمر 17 سنة مع مصممين لبنانيين كان أهمهم عاصي كوتور ورضا كوتور 2017. حيث كانت تحلم في طفولتها أن تكون عارضة أزياء فهي الكلمات التي طالما رددها الأهل والأقرباء والصديقات ، فكثيرا ماتردد على سمعها أنها كعارضات الأزياء في قوامها أو كدمية الباربي .فالجميع كان برأيه أن مقاساتها كانت تبدو مثالية، رغم أن ذلك كان يتعارض مع طبيعة العائلة المحافظة … التي بدأت تتقبل الأمر رويدا رويدا خاصة مع وصولها للتتويج وحصولها على اللقب . كان لنا هذا الحوار, للتحدث عن مسابقة ملكة الجمال ونشاطاتها المستقبلية .

*بداية من هي تيا كردي؟

_تيا كردي ملكة جمال الاناقة وعارضة ازياء منذ عام 2014 عندما كنت في لبنان حصلت على لقب ملكة جمال العرب عام 2017 وألان حصلت لقب ملكة جمال سوريا للأناقة ٢٠١٨ .

*من كان اهم المشجعين لكي في مشاركة في المسابقة ؟

_بداية كانت من مصممين ازياء لبنانيين اضافة الى عارضة الازياء اللبنانية السيدة نتالي فضل الله صاحبة وكالة عرض الأزياء اللبنانية التي كانت من اهم المشجعين الي للدخول الى هذا المجال .

*ما الهدف من مشاركتك في المسابقة ملكة جمال العرب ؟

الهدف من المشاركة هو أثبات الذات بالإضافة الى النجاح العملي لابد من تحديات جديدة لاسيما و ان مسابقات ملكة الجمال لها اهداف انسانية و انا بطبعي اهتم كثيرا بالقضايا الانسان بشكل عام و عندما اتوج واحصل على اي لقب ما يهمني اكثر من اللقب هو التشريف الرمزي الذي يصاحب اللقب كسفيرة لنوايا الحسنة وأتمنى ان ايكون لدي دار للأيتام كي اجمع اكبر عدد من الايتام لاني أحبهم كثير وأريد ان اعمل شي لهم .

*هل واجهتي معارضة من الاهل في موضوع مشاركتك في المسابقة؟

_الصراحة كان هناك خلاف بسيط لكنهم تقبلوا الوضع وباركوا لي عندما فزت بالمسابقة .

*ما هي المواصفات و المؤهلات المطلوبة التي يتم فيها الاختيار ملكة جمال العرب؟

_ملكة جمال يجب ان تمتلك الثقافة والأخلاق والمضمون والجمال وتوصل رسالة الثقافة قبل الجمال .

* ماهي الإضافة التي قدمها لك لقب ملكة جمال العرب ؟

_حضوري بين الناس ومحبتهم لي ومسيرتي ان شاء الله تكون كافية وان اوصل الرسالة بصورة ايجابية .

* هل عرض عليكِ خوض التجارب التمثيلية سواء فى السينما أو التلفزيون؟

_نعم في عام 2017 كثير قدمت لي عروض من الدراما السورية لكني احب الازياء وأحب ان اكمل هذا الطريق حاليا .

*هناك نية لخوض تجربة إعلامية ؟

_افكر بهذا الموضوع يمكن مع المستقبل ان شاء الله .

* ماذا تتمنى تيا كردي؟

_اتمنى أن تنتهي الحرب ويعود السلام ، لسوريا ويبدأ الأعمار من جديد ، ويعود المهجرين ، فضلا عن تقديم العون للمصابين والمجروحين جراء الحرب .

* ما هي مواصفات الفتاة السورية؟

_مواصفاتها بثقافتها وبجمالها وحضورها .

* ما هي اخر اعمالك و نشاطاتك؟

_قريبا سأدخل مجال ادارة الاعمال وان شاء الله اكون ناجحة فيه .

*ما هو الحلم الذي تريدين تحقيقه؟

_حلمي الوصل لهدفي عالميا ان شاء الله واوصل صورة رسالة بلدي بطريقة جميلة .

*نصيحة الى المراة العربية ؟

_ انصحها ان تكون امرأة قوية وان تثبت وجودها في المجتمع العربي وأتمنى ان تتحدى جميع الحواجز لاسيما الخوف .

*كلمة لمن دعمك وساندك فى مبادرتك؟

اقدم شكري وتقديري لعارضة الازياء اللبنانية نتالي فضل الله وللدكتورة سوسن السيد مديرة مؤسسىة السوسن العالمية المعنية بجمال كذلك رجل الاعمال اللبناني فتح الله حيالي لأنه كان سندي وأول من دعمني وشكري لأهلي وأصدقائي كما اقدم شكري لك لأنك كنت معي من بداية لقب ملكة جمال العرب و اتمنى لكم التوفيق والنجاح في خدمة الفن العربي والعالمي.

* أخيرا رسالة تقدميها لجمهورك فى شتي أرجاء الوطن العربي.

_كثير بحبهم وانا اوصلت لهذه المرحلة بوجودهم وبدعمهم وفخورة بكل شخص يحبني و “شكرًا على الثقة والدعم منذ أن بدأت رحلتي وحتى الآن، وشكرًا لكل من دعمني ووقف بجانبي من اجل ان تصل مبادرتي لكل مكان فى الوطن العربي وخارجه”.