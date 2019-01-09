رئاسة الجمهورية: برهم صالح يغادر العراق الى قطر الخميس

اعلنت رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء رئيس الجمهورية برهم صالح سيتوجه الى الدوحة، الخميس 10-1-2019، في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

واوضحت الرئاسة في بيان اليوم ان صالح ” سيعقد خلال الزيارة مباحثات ولقاءات مع كبار المسؤولين القطريين تهدف الى تعزيز علاقات الاخوة بين البلدين والارتقاء بها على الصعد كافة، إضافة الى بحث تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين العربية والدولية”.

وتابع البيان ان هذه “الزيارة تأتي استكمالاً لزيارات رئيس الجمهورية الهادفة الى تنشيط دور العراق إقليمياً ودولياً وتعزيزاً لمكانته بين الاشقاء والاصدقاء”.