سيريساك يخلف ميلوفان في تدريب تايلاند

قرر الاتحاد التايلاندي لكرة القدم تكليف سيريساك يودياردثاي بمهمة تدريب منتخبه الأول بعد إقالة الصربي ميلوفان ميروسلاف راييفاتش أثر الخسارة أمام الهند 1-4 في المباراة التي ضيفها ملعب ال نهيان في نادي الوحدة الرياضي بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الاول لحساب المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019 .

وسجل سونيل تشيتري (27 من ركلة جزاء و46) وانيرود ثابا (68) ولالبيكلوا جيجي (81) أهداف الهند، في حين أحرز تيراسيل دانغدا (33) هدف تايلاند الوحيد.

وجاء إعلان الاتحاد التايلاندي عن الخبر عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد، حيث تقرر تكليف المدرب المساعد سيريساك يودياردثاي بمهمة إدارة المنتخب .

وقال سوميوت بومبانمونغ رئيس الاتحاد التايلاندي لكرة القدم: النتيجة أمام الهند لم تكن متوقعة ولم تكن تعبر عما يستحقه المنتخب التايلاندي والجماهير.

وأضاف: أنا مثل جميع جماهير كرة القدم التايلاندية محبط بهذه النتيجة، ولكنني كرئيس للاتحاد التايلاندي لكرة القدم لا يمكنني البقاء دون تصرف تجاه هذا الأمر لذلك تم إنهاء عقد ميلوفان راييفاتش كمدرب للمنتخب التايلاندي لكرة القدم .

وتسلم راييفاتش مهمة تدريب منتخب تايلاند في نيسان عام 2017 تحت ضغط بالفعل قبل خوض البطولة من قبل الجماهير التايلاندية بعد فشل تايلاند في الدفاع عن لقب بطولة أتحاد الاسيان، وكان عمل في السابق في قطر والجزائر، كما قاد منتخب غانا إلى ربع نهائي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وكانت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة شهدت تعادل منتخب الإمارات المضيف مع البحرين 1-1على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.