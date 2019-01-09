صالح يبلغ بومبيو توجه العراق صوب المنطقة ويطلب مساعدة من واشنطن

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة.

واكد ضرورة انتهاج لغة الحوار البنّاء بين جميع الاطراف لتحقيق الأمن والسلام، وتخفيف حالة التوتر وعدم الاستقرار في الساحتين العربية والاقليمية وتعزيز التعاون دولياً واقليمياً لانهاء التطرف ودحر الارهاب بصورة نهائية.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية فان الرئيس صالح شدد على ان العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة المبنية على احترام سيادته وثوابته واستقلالية قراره الوطني.

وأشار رئيس الجمهورية الى عمق العلاقة التي تربط البلدين وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، واهمية مساهمة الجانب الأمريكي في اعمار العراق والنهوض باقتصاده والارتقاء بالقطاعات كافة.

وأشاد بدعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق سياسياً وامنياً، لاسيما في حربه ضد الارهاب وتحقيقه النصر الكبير على عصابات داعش.

من جانبه جدد وزير الخارجية الامريكي حرص حكومته على اقامة علاقات مميزة مع العراق في مختلف الصعد، مؤكداً التزام بلاده المستمر في محاربة داعش والارهاب.

واوضح بومبيو ان امريكا تعتبر العراق شريكاً مهماً وستراتيجياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مبدياً استعداد بلاده للاستثمار والمساهمة في اعادة اعمار العراق وخاصة مدنه المحررة.