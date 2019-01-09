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صدور الطبعة الخامسة من كتاب القضاء في العراق للقاضي مدحت المحمود

صدر عن مكتبة القانون والقضاء الطبعة الخامسة (2019) من كتاب (القضاء في العراق)، لمؤلفه القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

وتتضمن هذه الطبعة، اضافة الى الدراسة الاستعراضية لتاريخ القضاء في العراق، التعديلات التي طرأت على مكونات السلطة القضائية الاتحادية، اضافة الى التطورات الحاصلة في الاجهزة القانونيةغير المرتبطة ادارياً بالسلطة القضائية الاتحادية، ومنها مجلس الدولة.

مع الاشارة الى ان الطبعة الرابعة من هذا المؤلف كانت قد تمت ترجمتها الى اللغتين الانكليزية والفرنسية، فيما تقع الطبعة الخامسة في 328 صفحة.

إياس الساموك

المتحدث الرسمي

للمحكمة الاتحادية العليا

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