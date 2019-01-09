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عبد المهدي يكشف مصير أسماء المرشحين للوزارات المتبقية

كشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، مصير المرشحين لتولي الوزارات المتبقية في كابينته الحكومية.

وقال عبد المهدي خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي “ارسلنا قائمة باسماء بقية المرشحين للحصول على موافقة الكتل السياسية قبل الذهاب الى مجلس النواب”.

وكانت رئاسة البرلمان، قد دعت رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، لاستبدال مرشح وزارة الدفاع، بعد ان فشل بالتحصل على تصويت النواب.

وقدم عبدالمهدي فيصل فنر الجربا لوزارة الدفاع، وهو مرشح ائتلاف الوطنية المنضوي في تحالف الاصلاح.

ودعت رئاسة البرلمان عبدالمهدي ايضا الى حسم منصب وزارة العدل، الذي اكد وجود مفاوضات بهذا الشأن، إما لتمرير المرشح السابق ذاته، أو من أجل طرح مرشح بديل.

وصوت مجلس النواب على تسمية شيماء خليل علي الحيالي وزيرة للتربية، ونوفل بهاء موسى وزيراً للهجرة والمهجرين.

ومنح البرلمان العراقي في تشرين الأول الماضي الثقة لحكومة عبد المهدي مع 14 وزيراً في تشكيلته، قبل أن يصوت في وقت لاحق على ثلاثة وزراء آخرين، لتبقى ثلاث وزارات بانتظار منح الثقة.

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