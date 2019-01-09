عريان في الذاكرة

الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف

والذي تقيمه مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ستوكهولم

يوم السبت الموافق 12/1/2019

الساعة السادسة مساءا

وعلى قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

Jamtlandsgatan 151 A

162 60 Vällingby

الدعوة عامة

منظمات المجتمع المدني المنظمة للحفل التكريمي

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد

تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم

الجمعية المندائية في ستوكهولم

رابطة المرأة العراقية في السويد

رابطة الأنصار في ستوكهولم وشمال السويد

الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد

اتحاد الكتاب العراقيين في السويد

الرابطة المندائية للثقافة والفنون

جمعية بابيلون لثقافة والفنون