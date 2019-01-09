Posted on by

عريان في الذاكرة

عريان في الذاكرة

الحفل التكريمي للشاعر الكبير عريان السيد خلف
والذي تقيمه مجموعة من منظمات المجتمع المدني في ستوكهولم

يوم السبت الموافق 12/1/2019
الساعة السادسة مساءا
وعلى قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم

Jamtlandsgatan 151 A
162 60 Vällingby

الدعوة عامة
منظمات المجتمع المدني المنظمة للحفل التكريمي
منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد
تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم
الجمعية المندائية في ستوكهولم
رابطة المرأة العراقية في السويد
رابطة الأنصار في ستوكهولم وشمال السويد
الإتحاد الديمقراطي للجمعيات العراقية في السويد
اتحاد الكتاب العراقيين في السويد
الرابطة المندائية للثقافة والفنون
جمعية بابيلون لثقافة والفنون

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close