عشيرة خزل الكوردية

ترجمه من الفارسية للعربية (جواد ملكشاهي)

هناك امر مهم يحسب لأبناء عشيرة الخزل وهو بالرغم من التطور العلمي و النمو الفكري في الحياة الحضرية ، الا ان ابناء هذه العشيرة وبالرغم من ان غالبيتهم يعيشون في المدن لكنهم بقوا ملتزمين بالعادات والتقاليد العشائرية وحافظوا على نسيجهم العشائري ولمينصهروا في بودقة الحياة الحظرية في المدن.

بالرغم من ان الحكومات في ايران والعراق حاولو طمس الهوية الكوردية لأبناء هذه العشيرة الكوردية العريقة الاصيلة لأسباب سياسية وعنصرية ، لكن ابناء الخزل مايزالون حتى اليوم يفتخرون بأصلهم ولغتهم وتراثهم وهويتهم القومية.

جاء في الويكبديا والمصادر التاريخية عن عشيرة الخزل مايلي :

ناحية خزل تقع في الغرب من مدينة نهاوند الحالية القريبة من مدينة كرمانشاه ، الناحية تقسم الى قصبتين شرقية وغربية ، ساكنوا القصبة الشرقية يسمون بالخزل السلكي وساكنوا القصبة الغربية يسمون بالخزل الخزايي .

غالبية الخزل في نهاوند يتحدثون اللغة الكوردية (اللهجة اللكية) ومنهم من يتحدث اللهجة اللرية.

قسم من ابناء العشيرة ايضا تسكن محافظة ايلام ولايختلف اثنان على هويتهم القومية الكوردية. خزل ايلام يتحدثون الكوردية ، لأجل معرفة شجرتهم العشائرية الحقيقية ينبغي العودة الى كتاب (فاتحان ميكك) المطبوع باللغة الفارسية وبلا شك جميع ابناء العشيرة هم من احفاد شخصاسمه خزل.

يعتقد ابناء عشيرة الخزل في ايلام ، ان ابناء العشيرة الحاليين الذين يسكنون محافظة همدان هم بالاصل من ايلام وتم تهجيرهم قسرا الى مدن محافظة همدان لأسباب سياسية وعنصرية.

مؤسس هذه العشيرة هو شخص اسمه خزل ولذلك سميت العشيرة بأسمه واعقبه اربعة اولاد بأسماء خيروند و مرشدوند وقليوند و زنجيرة ، طالما ابناء العشيرة هم احفاد من اب واحد ، لذلك هناك تماسك واتحاد فيما بينهم.

ابرز شخصيات عشيرة خزل في محافظة كرمانشاه ومدينة نهاوند

الامير محمد ميرزا خزائي الذي يعد من كبار ملاكي مدينة نهاوند والذي اعدم بامر من رضاخان بهلوي ، كان معروفا بين اهالي المنطقة ب(براكوجر) او (كويخا براكوجر) وكان يسكن ناحية (برجكي) التابعة لمدينة نهاوند.

الأمير ارسلان خان خزل صهر الأمير امام قلي عماد الدولة حاكم كرمانشاه والذي تم تنصيبه من قبل امير الكبير واليا على اقليم كرمان لمدة 5 اعوام وكان يلقب ب(سبهسالار).

كيومرث اميري كله جوبي الذي يعد من الشعراء المعروفين الذي كان يكتب باللهجة (اللكية) والذي ولد في ناحية فيروز اباد التابعة لمدينة كرمانشاه وقام بجهود مضنية من اجل احياء التأريخ الايراني والحفاظ على اللهجة (اللكية)

تسكن افخاذ من عشيرة خزل في قضائي شيروان وجرداول التابعتين لمحافظة ايلام ويتمركزون في قصبات آسمان آباد (قليوند) وسرابله (شمسه ى وند) وقرى كارزان العليا والسفلي وساكنوا تلك القصبات والقرى هم من احفاد (مرشد وند وخضروند) وهم ابناء الاخوة الاربعة شمسه ي و قليوخضر ومرشد وقد اختلطت بعض العوائل من عشائر اخرى مع ابناء الخزل في تلك المناطق واليوم يعدون من ابناء العشيرة.

منذ القدم ولحد الان هناك قبائل رحل كوردية ، يتنقلون بين المناطق الباردة والحارة التي تسمى محليا(سرده سير) والحارة (گه‌رمه‌سير) بحثا عن مناخ مناسب ومراعي ومراتع لثروتهم الحيوانية.

قسم من ابناء عشيرة خزل كانوا من ضمن الرحل وكانوا يرحلون باتجاهين ، الاتجاه الاول يبدأ صيفا من قصبات شيروان وجرداول الى المناطق الباردة عبر الطريق العام الى مدينة نهاوند والاتجاه الثاني نحو المناطق الحارة شتاء الى القرب من الحدود العراقية الايرانية الحاليةفي مدينة مهران ، وبمرور الزمن بنى ابناء العشيرة قرية بين الطريق العام بين جرداول وكرمانشاه تسمى (جيكان) كما تم بناء قريتين من قبل ابناء العشيرة بالقرب من قصبة حسن اباد الحالية وباسم العشيرة اي قريتي (خزل).

كما بنوا قريتين اخريتين بعد قصبة ماهيدشت بالقرب من قرية قبيلة ريزوند ، فضلا على السكن في قصبة (جشمة سفيد) الواقعة بالقرب من كرمانشاه ، حيث يشكل ابناء الخزل 90% من ساكني القصبة وفي شرق مدينة كرمانشاه وبالمنطقة المحصورة بين قصبة جمجمال وقضاء صحنة وحتى مدينةكنكاور هناك قرى تعود لأهالي الخزل.

يقال ان قسم من ابناء القبيلة يسكنون بشكل مبعثر في مدينة قوجان في اقليم خراسان الايراني وكذلك في مدينة جهرم التابعة لمحافظة شيراز وذكر في كتاب خاص يسمى (سفرنامه ناسردين شاه) تمت الاشارة الى قبيلة خزل وقد استغل حكومات الولاة في ايلام (بشتكوه) في عهد محمد خانالقاجاري والاتابكية في لرستان ابناء القبيلة وكان مقاتلوا الخزل طليعة مقاتلي تلك الحكومات حيث استخدموا في قمع الخوانين المحليين المتمردين على السلطة.

في عهد الوالي غلام رضا خان تعرض ابناء القبيلة للظلم والاضطهاد وفرضت عليهم اتاوات كبيرة مما اضطر غالبية ابناء القبيلة ان يقفوا الى جانب حكومة امان الله خان في الصراع ضد الوالي غلام رضا خان الذي وصل الى نشوب القتال بين الجانبين بحيث انشطرت بعض العوائل الى اتجاهين، الاب الى جانب امان الله خان والابن الى جانب غلام رضا خان.

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