كتلة الخنجر تتحدث عن بدلاء شيماء الحيالي

أفادت كتلة المشروع العربي البرلمانية بزعامة خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، بأن بدلاء وزير التربية شيماء الحيالي كثر، مبينة ان قضية تغيير الحيالي بمرشح اخر لم تبت بعد.

وقال رئيس الكتلة أحمد الجربا ان “ما ورد في بعض وسائل الاعلام من اسماء على انها مرشحة لمنصب وزير التربية كبديل على شيماء الحيالي، كلها غير صحيحة، ولا يوجد اي اسم منها مطروح على ارض الواقع”.

وبين الجربا ان “قضية بقاء الحيالي في منصبها من عدمه ايضا لم تبت بشكل قطعي، ولهذا فالحديث عن بديل لها حاليا غير مناسب، لكن البدلاء كثر والمنصب هو استحقاق للمشروع العربي، حتى وان تم تغيير الحيالي، فنحن من سنقدم البديل”.