كرميان تكشف عن مئات الحرائق خلال عام واحد

أعلنت مديرية الدفاع المدني لمنطقة كرميان في اقليم كوردستان، ان العام الماضي شهد وقوع نحو 400 حريق مختلف الاسباب في حدود المنطقة.

وذكر بيان للمديرية انها قامت بتسجيل 617 نشاطا وحادثا مختلفا في حدود ادارة كرميان، منها 400 حالة حريق.

واضاف ان العام الماضي شهد حصول 88 حالة احتراق سيارات و86 حالة حريق منزل و17 حالة في دوائر ومؤسسات حكومية و22 حالة حريق في كهرباء المنازل و11 حالة حريق في محطات تعبئة الوقود و41 حالة حريق في المحلات و135 حالة حريق في الاحراش والاراضي الزراعية، بالاضافة الى 163 حالة حريق اخرى مختلفة.

واشار البيان الى ان احداث العام 2018 شهدت انخفاضا بالمقارنة مع العام الذي سبقه (2017).