لقاء محسوم لمحاربي الساموراي مع تركمانستان

سيكون ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الرياضي في العاصمة الاماراتية أبو ظبي في الساعة الثانية ظهر اليوم الاربعاء مسرحا للقمة المنتظرة بين منتخبي اليابان وتركمانستان في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات.

و تبدو المواجهة محسومة للمنتخب الياباني صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الآسيوي (4 ألقاب) من الناحية النظرية ، في مواجهة نظيره التركماني الذي يخوض البطولة للمرة الثانية فقط في تاريخه ولكنه يسعى إلى تفجير المفاجأة في مواجهة نظيره الياباني، الذي يخوض البطولة بمنتخب يختلف كثيرا عما كان عليه في المشاركات الماضية، حيث يمتلك قدراً أقل من الخبرة عن سابقيه.

و يحتاج المنتخب الياباني إلى حسم الأمور مبكراً في هذه المباراة بعدما استوعب لاعبوه الدرس جيدا بأن المفاجآت واردة، وكان منها الفوز الكبير للمنتخب الهندي على نظيره التايلاندي وفوز المنتخب الأردني 1 / صفر على نظيره الأسترالي حامل اللقب ويتمتع لاعبوه بالحيوية والسرعة في ظل اعتماد مديره الفني هاجيمي مورياسو على مجموعة متميزة من اللاعبين الشبان، بقيادة المهاجم الخطير يويا أوساكو، الذي يعتبر أحد أبرز المهاجمين المشاركين في النسخة الحالية من البطولة ويتطلعون إلى الفوز في بداية رحلة استعادة اللقب، حيث يأمل في الفوز به للمرة الخامسة وتعزيز رقمه القياسي رغم عملية الإحلال والتجديد في صفوفه

وفي المقابل، يتطلع المنتخب التركماني إلى تفجير المفاجأة رغم الاستعداد الهزيل له قبل بداية البطولة الحالية والتي يخوضها للمرة الثانية فقط في تاريخه علما بأن مشاركته الأولى في البطولة كانت في 2004 ولم تشهد تحقيق الفوز في أي مبارا ة حيث يدرك صعوبة المهمة التي تنتظره في المباراة أمام أحد المنتخبات التي مثلت القارة الآسيوية في كأس العالم 2018 بروسيا.