لماذا يرفعون صور صدام حسين هذه الفترة

هاشم الطباطبائي

قبل ان نبدا البحث والتحليل عن اسباب رفع صور صدام حسين في بعض المناطق واقامه مؤتمرات في بلدان العالم للتمجيد بحكمه مثلما حدث في امريكا ولايه مشيكان لابد ان يتذكر العراقيون الفترة الدمويه من 1968 ولغايه 2003 وما جرى من القمع والدمار والقتل عام 1979 عندما خلف البكر في منصب الرئيس. اختلق مشكله مع الجانب الايراني حول الحدود وكانت تهدد استقرار البلد، ونطورت وبدفع امريكي خليجي الى حرب طاحنه راح ضحيته اكثر من مليون عراقي بين جريح وشهيد ومثلها في الجانب الايراني المسلم اضافه الى تدمير البنيه التحتيه عندما انتهت الحرب، وجد العراق نفسه في خضم كساد اقتصادي وكان دينه بملايين الدولارات لبلدان أجنبية، ووصل الحال بان العراقيين ياكلون النخاله مع الطحين نعم ايام سوداء في تاريخ العراق غطى السواد كل مدن العراق ومئات الايتام والارامل واخيرا اعترف للجانب الايراني تحمل العراق مسؤليه الحرب والتنازل عن شط العرب والعودة الى اتفاقيه الجزائر مع شاه ايران بعد تم الغائه من قبل صدام من جانب واحد..وخلال هذه الفترة عملت اجهزة السلطه البعثيه على اعدام وقتل المئات منهم بموجب محاكمات صوريه ونشر المئات منهم امام القوات العراقيه كدروع بشريه وقسم اخر اودعوهم في المختبرات لاجراء بحوث وتجارب كيماويه وجرثوميه وتشيرالتقارير الرسمي بان سبعه وعشرون الف شاب كوردي فيلي اعمارهم بين 17 سنه الى 27 سنه مفقودين ولحد الان لم يجدوا لهم اثاراخذتهم ازلام النظام بعد ان تم تسفير ذويهم الى ايران مئات العوائل من رجال كبيري السن والنساء والاطفال يقذفون بهم قرب الحدود العراقيه الايرانيه فريسه للحيوانات والوحوش البشريه من اتباع النظام مع منافقي الخلق للاعتداء على البعض منهم ان زياده التصدير النفطي بعد الحرب، مما أدى إلى تخفيض أسعار النفط الدولية، زادت من ضعف الاقتصاد العراقي. وردا على ذلك، هدد صدام الكويت بأن العراق سيغزو ما لم تخفض ناتجها النفطي. وانهارت المفاوضات،.ولم يلبث الا فتره فصيرة وتتحرك القوات العراقيه صوب الجاره كويت لغزوها في 2 أغسطس 1990، وقد أدت الاستجابة الدولية المترتبة على ذلك إلى حرب الخليج التي خسرها العراق. الأمم المتحدة فرضت جز اءات اقتصادية في أعقاب الحرب لإضعاف الحكومة العراقية البعثية. تدهورت الأحوال الإقتصادية في البلد خلال التسعينات وتعرض

العراق مره اخرى الى تدمير بنيته التحتيه وانتكاسه الجيش العراقي وهزيمته امام قوات الحلفاء وعلى اثر ذلك انتفض العراقيون جميعا ضد النظام واجهزتهم القمعيه وسميت الانتفاضه الشعبانيه واستعمل النظام المدرعات والدبابات والطائرات لقمعها وملئت ارض العراق بالمقابر الجماعيه طولا وعرضا .وفي سنه 2003 لم تستجب القياده العراقيه الى مطالب لجان التفتيش مما اعطى زريعه لقوات التحالف بزعامه امريكا لاحتلال العراق وتدمير بنيتها التحتيه وبشكل كامل مرة اخرى وسقوط الصنم بعد حل الجيش وقواته المسلحه وتدمير كافه معامله وتعرض الدوائر والمؤسسات الى النهب والسلب باشراف امريكي بامتيازهذه نبذه بسيطه من افعال النظام المقبورلا يختلف اثنان على أن عراق ما بعد نظام صدّام دخل بالفعل دهاليز المجهول، حتى مع الحديث عن تغيير وشيك للاستراتيجية الأمريكية يأخذ بالاعتبار التطورات المرعبة التي يشهدها هذا البلد المجروح صحيح أن العراق أصبح “حرا” من صدام، إلا أن ما يجري على الأرض يؤكّـد أن أكثر من صدّام يتواجدون في المسرح السياسي، والأكثر إثارة، هو أن الحديث عن عودة حزب البعث العراقي إلى الحكم، يأخذ هذه الأيام أبعادا عدّة عبر تسريبات عن انقلاب عسكري أو حكومة إنقاذ وطني بمشاركة قوية من البعثيين، تمهيدا لعودتهم الكاملة… قريبا بداية يجب التذكير بأن البعثيين هم مشاركون في السلطة السياسية في عراق ما بعد صدام من خلال شخصيات دخلت العملية السياسية بهدف عرقلتها، وإثبات أنها فاشلة، هذه الشخصيات تدافع علنا عن حزب البعث، ولا يخفي بعضها العمل لإعادة الحزب مرة أخرى إلى الحكم متذرّعين بحُـجج شتّـى، أبرزها أن قانون اجتثاث البعث، لم يكن عادلا، إلا أن الواقع، واجتماعات هؤلاء واتصالاتهم المستمرة مع قيادات البعث في الخارج، يُـشيران إلى أن استراتيجية حزب البعث بعد سقوط نظام صدام، تمثلت في إتباع نهج متعدد الأقطاب، يعتمد على توزيع دقيق للأدوار بين “مقاومة” مسلحة لا توفر المدنيين، والانخراط في تنظيمات دينية متطرفة، كالقاعدة وأنصار السُـنّة مثلا، والمشاركة في الانتخابات والتحوّل إلى نواب في مجلس النواب، وأعضاء في الحكومة. كما أصبح العديد من ضبّـاط سابقين في جهازي الأمن والمخابرات، مرافقين ومساعدين لزعماء مدنيين من المعارضة، وأيضا جزءا من حماية سياسيين رسميين فحزب البعث يعمل الآن تحت قيادة مختلفة كليا عن القيادة السابقة، باستثناء عضوين قياديين، هما محمد يونس الأحمد وعبد الباقي السعدون، وأصبح الحزب بعد سقوط نظام صدّام يعمل من خلال ثلاثة فروع رئيسية هي: فرع المجاهدين، ويضم التحالف مع التنظيمات الإسلامية وهو الفرع الذي تبنّـى تغيير اسم الحزب من “البعث العربي الاشتراكي” الى “البعث العربي الإسلامي”، وفرع الأجهزة الخاصة والعمليات، ويضم نخبة الأجهزة الأمنية السابقة والكوادر ذات المستوى العالي في التدريب وله إمكانات

مالية جيدة أيضا، ويُـعتبر معزولا عن التنظيمات الأخرى القابلة للكشف أو التي يُـراد لها أن تكون جماهيرية، والتي يتشكّـل منها الفرع الثالث ويُـسمى العودة. المعارضة (سابقا) والبعث ومن الواضح، فإن اللعب بورقة الأمن المفقود، يظل يؤرق الزعماء الجدد في العراق الجديد ويدفع ببعضهم إلى تنفيذ النصائح الأمريكية بالحرف، خوفا من المستقبل وان الكيانات السياسيه التي شاركت في السلطه وقيادتها هي المسؤوله عن تذمر العراقيين من عدم توفر الخدمات والفساد المالي خلال هذه السنوات وهذا لايعطي المبرر لتمجيد فترة حكم دكتاتوري اجرم بحق اكثر من 75 % من العراقيين وهذه الممارسات هي بالنتيجه اهانه وتجريح لمشاعر اهالي الشهداء والمعتقلين والمسفرين قسرا واذا كان من يسال بان الضحايا في ظل الحكم بعد صدام اكثر نعم ولكن المجرمين الذين سببوا القتل والدمار هو امتداد لتلك الحفنه السوداء ان المال السياسي وشراء الذمم موجود والدول الاقليميه والفتاوي التكفيريه والتحريض على العنف والفساد حاظرة في ميدان السياسه المحليه اضافه الى التدخل الامريكي السافر في الشؤون العراقيه الداخليه يمهد لهؤلاء الاقزام ان يتجاسروا على الواقع العراقي في اثارة الفتن واستفزاز العراقيين في مشاعرهم