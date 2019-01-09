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مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات منها تخص الايتام والرسوم الكمركية

اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وصوت مجلس الوزراء على منح شركة نفط ذي قار سلفة مالية، كما وافق المجلس على إعطاء الأولوية للإيتام بتوفير فرص العمل .

وقرر مجلس الوزراء استمرار العمل بقراره رقم 23 لسنة 2018 وحتى اشعار آخر ، والمتضمن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة بإسم الوزارات وامانة بغداد والبلديات .

وشهدت الجلسة دراسة ومناقشة توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية كافة وتسهيل انسيابية حركة البضائع في المحافظات كافة .

كما قرر مجلس الوزراء اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حول الموضوع .

وتمت الموافقة على مشروع انضمام العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغته المعدلة ببروتوكول عام 1996 بمافي ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه .

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