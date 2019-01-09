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مصرع واصابة 7 اشخاص بحوادث مرورية في كوردستان

لقي 3 اشخاص مصرعهم، واصيب 4 آخرون ، اليوم الاربعاء، اثر 3 حوادث مرورية للسير في اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم مديرية مرور اربيل فاضل حاجي في بيان ان 3 اشخاص لقوا مصرعهم واصيب آخر اثر حادث سير لعجلة نوع “تويوتا بيك اب” انقلبت صباح اليوم على طريق اربيل ـ قوشتبة، قرب قرية “كرزور”، ما اسفر عن مصرع 3 اشخاص واصابة اخر بجروح.

واضاف ان سبب الحادث هو عدم التزام السابق بالتعليمات المرورية والسرعة الزائدة، داعيا السواق الى الحذر خاصة في الايام الممطرة.

من جهة أخرى، اصيب 3 اشخاص بجروح اثر حادث سير في ناحية روفيا التابعة لمدينة دهوك.

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