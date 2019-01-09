مطار السليمانية يعلن انخفاض نسبة الرحلات الجوية في 2018

اعلن مطار السليمانية الدولي عن نشاطاته في العام 2018، مؤكداً أن ايقاف الرحلات الجوية اثر بشكل كبير على نشاطات المطار.

وقال طاهر عبدالله مدير مطار السلمانية الدولي خلال مؤتمر صحفي استمرار ايقاف الرحلات الجوية الى مطار السليمانية الدولي من قبل السلطات التركية قد اضر بشكل كبير بالمواطنين في محافظة السليمانية.

واضاف ان عدد المسافرين الذين استخدموا مطار السليمانية في العام 2018 كان 309869 مسافراً ومقارنة بالعام 2017 نرى بان النسبة قلت وهذا بسبب اغلاق المطار من قبل سلطة الطيران المدني العراقية.

وتابع ان الرحلات الجوية قلت بنسبة 36% في العام 2018 مقارنة بالعام 2017، مشيرا الى ان كمية المواد التي وصلت الى مطار السليمانية الدولي في 2018 كانت 9752 طنا في 2018، اما في 2017 فكانت 36403 طناً اي هناك انخفاض بنسبة 73%، والمواد المصدرة الى الخارج من مطار السليمانية الدولي بلغت 352 طنا في 2018، بينما في العام 2017، بلغت 1987 طنا اي الانخفاض كان بنسبة 82%.

وقال ان ايقاف الرحلات الجوية اثر بشكل كبير على نشاطات مطار السليمانية الدولي، واشار الى ان مسؤولية معالجة ايقاف الرحلات الجوية من والى مطار السليمانية الدولي هي مسؤولية الحكومة الاتحادية.

واضاف ان خسائر مطار السليمانية جراء ايقاف الرحلات الجوية من قبل الحكومة التركية تبلغ 15 الف دولار يومياً، داعيا الحكومة التركية الى اعادة النظر بقرار ايقاف الرحلات الجوية.