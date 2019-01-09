وزير الخارجية الامريكية يصل الى بغداد في زيارة مفاجئة

قالت صحيفة “ذا ناشيونال” باللغة الانكليزية ومقرها ابو ظبي الامارات ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى بغداد يوم الأربعاء في زيارة “مفاجئة” للقاء مسؤولين عراقيين بما في ذلك رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

ويقوم بومبيو حالياً بجولة في الشرق الأوسط حيث سيطمئن الحلفاء حول التزام الولايات المتحدة بالمنطقة ، مشجعاً التعاون الثنائي والإقليمي.

لم يتضمن برنامج الرحلة الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية زيارة إلى العراق ، لكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قالت إنه سيجتمع برئيس الوزراء العراقي في 11 يناير.

وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة مفاجئة للقوات في العراق خلال فترة الاحتفالات التي تضاعف فيها التزامه بالانسحاب من سوريا.

الى ذلك قال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان مقتضب ان الاخير استقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بغداد من دون تفاصيل اخرى.