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أبعدو المغتربين من المنتخب الوطني

لم ينضج بعد هؤلاء المغتربين ، ولم يشكلوا أية إضافة للمنتخب ، ولم يكن حضورهم لا فت بل مخيب وضعيف ومرتجف ، لا أشعر إنهم مندفعين أو ان شعورهم عالي بصراحة وجودهم عقيم وفشلويفقد تواجدهم حظوظ اخرين ، أكثر قدرة وكفاءة وحيوية لا عبين من داخل العراق أو حتى من خارجه ولكن ليس بعنوان المغتربين ، فمثلا لم يكن احمد ياسين مندفع او لديه رغبة وشجاعة وتكتيك ولم يكن وجود فراس بطرس سوى عبء في خط الدفاع ولم يكن اسامه رشيد فاعل او مؤثر ، أحسستانهم عاله على المنتخب ، والمدرب فقير الافكار ويظن ان كل من يلعب خارجا فهو منتج وفاعل ، أظنه لم يشاهد لواعيب العراق في انديتهم ، بالمناسبة أتحدث من حرقة لما رأيته البارحة وكيف كان يمكن أن نخسر أمام منتخب مغمور وهزيل ، كنا قاب قوسين ولولا البخت والحظ وإندفاعةهمام وبشار والزلم وعلي لكنا في وضع خطير ، على المديرين في المنتخب التحدث مع المدرب ان ياخذ هذه الملاحظة بالحسبان ، ويترك المغتربين إحتياط في حال كانت لنا اليد الطولى ، المسؤولية الوطنية تظهر على سيماء الوجوه ولا اقول ان ليس لهم كذلك ولكن النسبة ضعيفة ، هذهحقيقة ثم ان هؤلاء المغتربين ليسوا فاعلين حتى في انديتهم ولم نسمع بحسهم سوى هذه الأيام ، يا جماعة خلو مصلحة العراق في المقدمة ومفيد الشحن الوطني مفيد التذكير بشجاعة العراقيين ، نحن في معركة علينا كسبها لا التفرج ثم اللطم ، واذا لم يكن تحرك جدي في هذا المجالفاني في يأس ، يا أخوان نريد أن نفرح نريد أن نفتخر نريد أن نرفع الرأس ، ونحن أهل لذلك فلا محابات ولا تسويف وتضييع للفرص ، مستقبلا لا تدعوا للمنتخب من لم يكن متميز فالمغتربين كثير ولكن ليس فيهم ما يسر الخاطر ، وفي هذه المرحلة التركيز على الحماسة والرجولة واللعبفي اقصى الحدود ، وحيا الله العراق ونصر المنتخب في نيله للكأس إنشاء الله .
أحمد سالم

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