ائتلاف الوطنية : قوات الشرطة تستحق مزيدا من الدعم والاسناد بعد ان سطّرت ملحمة بطولية خالدة بمواجهة قوى التطرف والارهاب

يتقدم ائتلاف الوطنية وزعيمه الدكتور اياد علاوي بخالص التهاني والتبريكات لأبناء الشرطة الأبطال وكافة موظفي ومنتسبي وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى السابعة والتسعين لتأسيس الشرطة العراقية .

اننا اذ نثمن ونفخر بالدور الكبير الذي لعبته هذه المؤسسة الوطنية في خدمة الوطن، والذي توجته بملحمة بطولية تمثلت بمواجهة قوى التطرف الارهاب الغاشمة، وتحرير الارض من دنس داعش الاجرامية، مقدمة القرابين المقدسة من الشهداء الاكرمين لإعلاء راية العراق وصون كرامة أهله،فاننا نؤكد ضرورة ايلاء وزارة الداخلية مزيدا من الدعم والاسناد والاهتمام للارتقاء بمستوى الاداء وبما يوازي حجم التحديات الراهنة .

الرحمة والغفران لشهداء العراق، وشهداء الشرطة العراقية والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والعز والفخر للعراق الشامخ الأبي، وكل عام وجميع العراقيين بخير.

ائتلاف الوطنية

9 كانون الثاني 2019