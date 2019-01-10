ارتفاع الصادرات السورية الى العراق والاردن والخليج

تجاوزت قيمة الصادرات السورية عبر معبر نصيب 3 مليارات ليرة سورية في الفترة ما بين 17 أكتوبر ونهاية ديسمبر 2018، حسبما ذكره مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في درعا خالد الظاهر.

ونقلت صحيفة “تشرين” عن الظاهر قوله إن افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن أسهم في تنشيط الصادرات إلى أسواق الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العربية الكبرى، ولاسيما العراق ومصر والأردن ودول الخليج.

وقال الظاهر إن حجم الصادرات عبر نصيب في الفترة المذكورة بلغ 3.160 مليارات ليرة سورية.

واشتملت تلك الصادرات على الفائض من الإنتاج الزراعي النباتي كالحمضيات والتفاح والرمان والجزر والبصل والخضار الأخرى، إضافة إلى المربيات.

وكشف أن عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة خلال العام الماضي بلغ 345 إجازة وموافقة بقيمة 19.5 مليار ليرة سورية، وتضم المستوردات المواد الأولية والوسيطة اللازمة للإنتاج الصناعي- الاستثماري وللقطاع التجاري من مستلزمات الصناعات الكيميائية والتحويلية والهندسية والزراعية.

وتوقع الظاهر ازدياد النشاط الاقتصادي العام في محافظة درعا بعد استقرارها، مشيرا إلى أن الأمر ينعكس إيجابا على معدلات الإنتاج وتراجع مستويات الأسعار.

وقد أعاد الأردن وسوريا، يوم 15 أكتوبر الماضي، فتح المعبر بعد إغلاقه عام 2015 بسبب سيطرة المسلحين عليه.