اردوغان في بغداد قريبا.. تعرف على موعد الزيارة

أعلن السفير التركي فاتح يلدز، اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور العراق قريبا .

وقال يلدز خلال مؤتمر صحفي : “من المؤمل يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة العراق بعد 31 آذار المقبل”.

وأضاف أن “زيارة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى تركيا كانت ناجحة، وتضمنت لقاءات بين الوفد والمسؤلين في تركيا”، لافتاً إلى أن “تركيا أكدت خلال الزيارة على وحدة أراضي العراق ودعمها لملف إعماره”.

وأشار يلدز، إلى أن “خلال الزيارة جرى الاتفاق على تفعيل المجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتم الاتفاق على فتح قنصليات في الموصل والنجف وكركوك إلى جانب البصرة”.

وتابع أن “تركيا عينت فيصل اروغلو ممثلا عن رئيس الجمهورية لمتابعة ملف المياه، وسيباشر الشهر المقبل بعمله مع فريق خاص ووظيفته الأساسية هو إيجاد الحلول المناسبة”.

ولفت السفير التركي، إلى أن “من أكثر المواضيع التي يجري الحديث عنها هي ملف الإرهاب وبحث السبل لمحاربته سواء كان داعش او حزب العمال الكردستاني”.