اغتيال صاحب احد اشهر المطاعم في بغداد

أفاد مصدر أمني مسؤول وشهود عيان يوم الخميس باغتيال صاحب احد اشهر المطاعم في بغداد شرقي العاصمة.

وقال المصدر والشهود ان مسلحا يستقل دراجة نارية اطلق النار قبل ظهر اليوم في منطقة الحبيبة بمدينة الصدر شرقي بغداد النار على المدعو عماد جبار صاحب مطعم “ليمونة” الشهير و أرداه قتيلا في الحال.

ويقع مطعم “ليمونة” الشهير في مدينة الصدر شرقي بغداد حيث يتردد عليه يوميا العديد من الاشخاص.

وعثرت قوات الشرطة العراقية في وقت سابق من اليوم على جثة مصور صحفي يعمل في قناة “الحرة العراق” الممولة من الولايات المتحدة الامريكية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر اعلامية انه تم العثور صباح اليوم على جثة مساعد مصور قناة “الحرة عراق”، “سامر علي شكارة” مرمية على طريق القناة العام شرقي بغداد.

واضافت المصادر انه لوحظت اثار اطلاقات نارية في الجثة وتحديدا في منطقة الرأس، مشيرين الى انه تم تسليم الجثة الى مركز شرطة “القدس”.