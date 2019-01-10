الاسايش تغلق مقراً موالياً للعمال الكوردستاني في كلار

قامت قوات الاسايش التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاربعاء، بمداهمة مقر “اكاديمية الشهيد كيفارا كرمياني” في قضاء كلار بتهمة موالاتهم لحزب العمال الكوردستاني التركي، وقامت باغلاقه بالقوة واعتقال تسعة من اعضاء المقر.

ووفقا لما اوردته مواقع مقربة من حزب العمال الكوردستاني، فان الاسايش داهموا اليوم الاربعاء مقر “اكاديمية الشهيد كيفارا كرمياني” في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار مركز ادارة كرميان وقاموا باغلاقه.

واضافت ان قوة كبيرة من الاسايش قامت باغلاق المقر واعتقلت تسعة اعضاء من بينهم نساء.

وياتي هذا في وقت قامت الاسايش مساء اليوم بابلاغ اعضاء المقر بوجوب الحضور الى الاسايش يوم غد الخميس، ولكنهم قاموا بعدها وبشكل مفاجئ بمداهمة المقر واغلاقه بالقوة والاعتقال والضرب.

وكان مقر “اكاديمية الشهيد كيفارا كرمياني” قد افتتح قبل اربع سنوات في ناحية رزكاري التابعة لقضاء كلار كمقر موال لحزب العمال الكوردستاني في اقليم كوردستان بدعم ومساعدة ومساندة من الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ما قبل فترة قصيرة، حسب المواقع المقربة من العمال الكوردستاني.