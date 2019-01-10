الرئيس البارزاني يجتمع مع وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا

الرئيس البارزاني خلال لقائه وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا

استقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس، في منتجع صلاح الدين بأربيل، وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا.



وجاء في بيان الموقع الرسمي للرئيس البارزاني أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع والمستجدات السياسية، وآخر المتغيرات في المعادلات الميدانية في سوريا”.

وأضاف أنه “استعرض الوفد الضيف أوضاع المواطنين الكورد في سوريا، وأبلغوا الرئيس البارزاني قلقهم حيال مستقبل الكورد في ذلك البلد”.

وأشار البيان إلى أن “وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا عبر عن شكرهم للرئيس البارزاني تجاه دعمه الدائم ومساندته للشعب الكوردي في سوريا”، مثمنين عالياً “مواقفه الأخيرة تجاه مصير الشعب الكوردي في سوريا”.

ودعا وفد رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا بحسب البيان “الرئيس البارزاني أن يوصل صوت ومظلومية الشعب الكوردي إلى المراكز الدبلوماسية الدولية” .

وتابع البيان أن ” الرئيس البارزاني وجه نصائحه وتوجيهاته للوفد الضيف، بخصوص كيفية التعامل مع المستجدات وحماية الشعب الكوردي في سوريا” .