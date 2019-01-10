العثور على جثة مصور صحفي يعمل في قناة امريكية ببغداد

عثرت قوات الشرطة العراقية صباح اليوم الخميس على جثة مصور صحفي يعمل في قناة “الحرة العراق” الممولة من الولايات المتحدة الامريكية شرقي العاصمة بغداد.

وقالت مصادر اعلامية انه تم العثور صباح اليوم على جثة مساعد مصور قناة “الحرة عراق”، “سامر علي شكارة” مرمية على طريق القناة العام شرقي بغداد.

واضافت المصادر انه لوحظت اثار اطلاقات نارية في الجثة وتحديدا في منطقة الرأس، مشيرين الى انه تم تسليم الجثة الى مركز شرطة “القدس”.

الى ذلك ادان المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق)، مقتل الصحي شكارة.

واعرب المركز العراقي لدعم حرية التعبير (حقوق) في بيان اليوم، عن “أشد عبارات الاستنكار”.

وطالب المركز “رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي بفتح تحقيق فعلي لتقديم الجناة الى العدالة وبشكل عاجل، لكون معاقبة قتلة شكارة سيرسل رسالة واضحة وقوية لجميع من تسول لهم نفسهم باللجوء إلى العنف لكبح حرية التعبير”.