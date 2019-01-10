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العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 38 امرأة جنوب الموصل

عثرت القوات الامنية العراقية في حدود محافظة نينوى، الاربعاء، على مقبرة جماعية تحتوي على 38 ضحية، جميعها نساء.

وقال الضابط في شرطة نينوى، النقيب امير واثق، في تصريح صحفي ان القوات الامنية عثرت القوات الامنية على مقبرة جماعية في قرية القبر في حدود ناحية الشورى (40 كم جنوب الموصل مركز محافظة نينوى).

واشار الى ان المقبرة الجماعية ضمت رفات 38 ضحية جميعها نساء، مبينا ان التحقيقات تشير الى انهم قتلوا على تنظيم داعش.

واضاف النقيب ان القوات الامنية والمؤسسات المعنية بدأت تحقيقاتها للتعرف على هوية الضحايا وتسليم الرفات الى ذويهم.

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