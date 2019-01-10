العراق يحصل على 39 دبابة روسية بدلاً من الأمريكية ابرامز

نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” مقالا حول الدبابة الروسية “تي-90 إس”، واصفة إياها بالنموذج الأفضل للتصدير.

فقد تم تسليم الدفعة الأولى من دبابات “تي-90إس” إلى فيتنام في نهاية كانون الأول.

وقد صممت النموذج، المخصص للتصدير “تي-90إس” على أساس دبابة “تي-90″، من إصدار عام 1990، وسرعان ما أصبحت الدبابة الرئيسية لدى القوات البرية الروسية.

وتعتبر “تي-90 إس” نسخة عن الدبابة الأصلية، وهي مزودة بمدفع من عيار 125 ملم عالي الدقة.

كما تم تجهيز الدبابة بنظام آلي للتحكم بإطلاق النار، الذي يساعد على إطلاق النار من المدفع والرشاش المضاد للطائرات من الوضع الثابت والمتحرك ليلا ونهارا.

وأشارت مجلة “ناشيونال إنترست” إلى أن هذه الدبابة أصبحت “النجاح الأكبر في التصدير” خلال العقد الماضي، فقد اشترت الهند نحو 300 دبابة من هذا الطراز، كما اقتنى “تي-90إس” كل من أذربيجان وتركمانستان والجزائر وليبيا.

وسيحصل العراق عليها في القريب العاجل، إذ يعتزم شراء 39 دبابة لتحل محل “إم1 أبرامز” باهظة الثمن.

أما فيتنام فستحصل على الدفعة الثانية من الدبابات خلال العام الحالي.