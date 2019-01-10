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العراق يوافق على دخول السيارات غير المتضررة

أكدت هيأة المنافذ الحدودية، الاربعاء، موافقة مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على الاجراءات المتخذة من قبلها بشأن دخول السيارات غير المتضررة في المنافذ البرية والبحرية.

وقالت في بيان أن “هذا التأييد جاء بعدما تم التصويت في وقت سابق لاجتماع مجلس الهيئة برئاسة كاظم العقابي على دخول السيارات غير المتضررة والتفريق بين المتضررة والمستخدمة لغرض الاستيراد ورفع توجيه المجلس بعد ان تم التصويت عليه لغرض تعميمه على المنافذ والذي تضمن أعتماد اجازة الاستيراد، بالاضافة الى مصادقة لجان الكشف الموقعي في المنافذ لغرض دخول السيارات المستوردة والمستخدمة بدون ضرر”.

وكانت هيأة المنافذ الحدودية قررت في 28 تشرين الثاني 2018، السماح باستيراد السيارات المستخدمة بدون ضرر.

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