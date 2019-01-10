النازحون في مخيم حسن شام يخرجون في مظاهرة احتجاجية

تظاهر العشرات من النازحين في مخيم حسن شام بمحافظة أربيل في مظاهرة احتجاجاً على نقص الوقود مطالبين بتقديم مساعدات عاجلة لهم.
وقال أحد النازحين لشبكة رووداو الإعلامية: “أوضاعنا مزرية جداً، منذ ستة أشهر ونحن لم نستلم سوى غالوناً واحداً من النفط”.
تظاهر العشرات من النازحين في مخيم حسن شام بمحافظة أربيل في مظاهرة احتجاجاً على نقص الوقود مطالبين بتقديم مساعدات عاجلة لهم.
وقال أحد النازحين لشبكة رووداو الإعلامية: “أوضاعنا مزرية جداً، منذ ستة أشهر ونحن لم نستلم سوى غالوناً واحداً من النفط”.
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