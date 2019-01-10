الولايات المتحدة تهنئ نيجيرفان البارزاني بترشيحه لمنصب رئيس إقليم كوردستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير “مايك بومبيو هنأ رئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، بترشيحه لمنصب رئيس إقليم كوردستان”.

وجاء في بيان أصدرته الخارجية الأمريكية، بشأن اجتماع بومبيو مع نيجيرفان البارزاني إن “وزير الخارجية الأمريكي أكد على الدعم الأمريكي لاستمرار الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية في بغداد”.

وأضافت الوزارة أن بومبيو هنأ نيجيرفان البارزاني بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس إقليم كوردستان.

وأشار البيان إلى أن بومبيو أكد على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع العراق وعلاقات الصداقة طويلة الأمد مع حكومة إقليم كوردستان الضرورية لأمن الطرفين واستقرار المنطقة.

وتابع أن وزير الخارجية الأمريكي بحث خلال الاجتماع الهزيمة الأخيرة لداعش في سوريا.

ومساء أمس الأربعاء، 9-1-2019 وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى أربيل في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس مسعود البارزاني، ورئيس وزراء إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني ومستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني.