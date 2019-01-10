برلماني من البصرة: صلاح المختار هو من زار اسرائيل

كشفت عضو مجلس النواب، عامر الفايز من البصرة الخميس، إن “المعلومات الجديدة التي توفرت لدنيا تشير الى أن الوفود العراقية التي زارت الكيان الاسرائيلي هم من ازلام النظام السابق واحدهم هو المدعو صلاح المختار الذي كان يشغل منصب سفير في النظام السابق”.

وأضاف الفايز، أن “تلك المعلومات وما حصلنا عليه من معلومات في وقت سابق جميعها في طور التحقيق والتدقيق”، مؤكدا أنه “سيكون للجنة بيان وموقف حال الانتهاء من تلك التحقيقات”.

واشار الفايز إلى أن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم طلب تأجيل استضافته في مجلس النواب بسبب سفره مع برهم صالح إلى دولة قطر”.