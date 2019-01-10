بعد اختفاءه لأكثر من شهر ونصف.. أحمد زاهر يوضح ما تردد حول تدهور حالته الصحية

الفنان أحمد زاهر

كتب إسلام جمال و محمد فيصل

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وقال زاهر فى تدوينته: “أول مره أدخل على فيس بوك من شهر و نص تقريبا، أولا عاوز أشكر كل الناس اللى سألت عليا كل الناس اللى نزلت بوستات و اتمنولى الشفا شكرا من كل قلبى و اطمنوا أنا دلوقتى الحمدلله زى الفل”.



أحمد زاهر

وأضاف زاهر: “أما الناس اللى طلعوا إشاعات إنى مش هارجع أمشى تانى قبل 8 شهور أحب أقولهم حسبنا الله و نعم الوكيل، وأكبر دليل على إن كلامكم كدب إنى الحمد لله و الشكر لله زى الفل دلوقتى”.

وتابع: “أما بخصوص الأخبار اللى انتشرت على بعض المواقع إنى تعاقدت على مسلسل لمس أكتاف مع صديقى النجم ياسر جلال، هذه الأخبار ليس لها أى أساس من الصحة، طبعا يشرفنى مشاركة أخويا ياسر جلال فى عمل فنى و يشرفنى انضمامى لشركه محترمة زى شركة سينيرجى بس لو كان الموضوع حقيقى، بس الحقيقه إن ماحصلش أى حوار على هذا العمل من قبل الشركة أو المخرج أو بطل العمل فأنا مستغرب جدا من انتشار خبر ليس له أساس من الصحة و كل سنه و انتم طيبين و سنة سعيدة علينا جميعا إن شاء الله وكل سنه و كل اخواتى المسيحين بخير و سعاده و عيد ميلاد مجيد”.