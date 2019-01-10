بغداد تتحرك صوب الاردن عقب شكاوى بشأن منع دخول عراقيين

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاربعاء، توجيه السفيرة العراقية في الاردن بالتحرك على الجهات الأردنية ذات العلاقة وذلك إستجابة للشكاوى التي قدمها بعض المواطنين العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان “وجه وزير الخارجية محمد علي الحكيم سفيرة جمهورية العراق في عمان صفية السهيل بالتحرك على الجهات الأردنية ذات العلاقة وذلك إستجابة للشكاوى التي قدمها بعض المواطنين العراقيين، وما تناولته بعض وسلائل الأعلام، بخصوص منع دخول العراقيين، الذين لديهم تأشيرة دخول من الجمهورية الأسلامية الإيرانية مثبتة في جوازات سفرهم، من دخول أراضي المملكة الاردنية الهاشمية”.

واضاف البيان “كان الرد بأن الجهات الرسمية المعنية قد نفت تلك الادعاءات واصدرت بيانا على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية تلك الأخبار وبين أن السلطات الأردنية لا تضع أية قيود على أشقائهم العراقيين عند زيارتهم الأردن”.